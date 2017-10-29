Fernando'dan hakeme...
Galatasaraylı Fernando, Trabzonspor yenilgisi sonrası hakemi eleştirdi.
İşte Fernando'nun maç yorumları
İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 2. yarıya daha iyi başlamamız gerekiyordu. Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Tüm takdir haklarını rakipten yana kullanan, bize top oynatmamak isteyen bir hakem vardı. Biz niye lideriz? En iyi futbolu oynadığımız için... Ama görüyorsunuz ki futbol oynamamıza izin verilmiyor."
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:55
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
Fernando'dan hakeme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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