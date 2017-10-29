Fernando'dan hakeme...

Galatasaraylı Fernando, Trabzonspor yenilgisi sonrası hakemi eleştirdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando Reges, Trabzonspor yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Fernando Reges, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya yüklendi.



İşte Fernando'nun maç yorumları



İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 2. yarıya daha iyi başlamamız gerekiyordu. Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Tüm takdir haklarını rakipten yana kullanan, bize top oynatmamak isteyen bir hakem vardı. Biz niye lideriz? En iyi futbolu oynadığımız için... Ama görüyorsunuz ki futbol oynamamıza izin verilmiyor."