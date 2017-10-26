Şampiyonluk yasağı
Erkenden şampiyon ilan edilmelerinin takımın konsantrasyonunu bozacağını düşünen Başkan Özbek, yönetici, teknik heyet ve sarı kırmızılı futbolculara basına açıklama yapmamaları talimatı verdi
ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL
Takımın namağlup lider durumda olmasının rehavet oluşturmaması için her türlü tedbiri alacaklarını belirten Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin artık geride kaldığını ve Trabzonspor maçına konsantre olunması gerektiğini belirterek, "Her maçımız bir final, oynayacağımız her maça da bir final mücadelesi gibi bakacağız. Eğer bir hesap yapılacak ise her maça 3 puan parolası ile bakmalıyız. Ne ilk yarı sonu ne de sezon sonu için puan hesabı yapmayı yasaklıyorum" diyerek işi sıkı tutacaklarını gerek yönetim kurulu üyelerine gerekse Florya'daki profesyonellere anlattı.
Savaş ÇORLU
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:33
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Koşmak zorundayız
Toplam 1
Yorum
sami ne oldu adama mikrofonlara yapisti, eufa'dan elenince polis bile arasa bulamiyordu simdi ise milleri arayip gelin benimle konusun diyor
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Trabzon kupada coştu
Toplam 1
Yorum
sami Barcelonayi mi yenmis oh oh super, ay pardon Real madridmis karistirmisim,
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 38
Yorum
no1 bunu sen mi sölüyosun ? fb li :D genişliği siz daha iyi bilirisiniz :D nede olsa caner de eski fb li demi :D
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