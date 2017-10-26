 Muslera’yı vermeyiz – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Muslera’yı vermeyiz

    Muslera’yı vermeyiz
    Galatasaray'ın file bekçisi transfer dedikodularının içinde yer almaya devam ederken en son, The Sun Gazetesi'nden iddia gelmişti. Çıkan haberde, Uruguaylı eldiven için Newcastle United'ın 9 milyon euro'yu ödemeyi gözden çıkardığı vurgulanmıştı. Sarı-kırmızılılardan bu flaş iddiaya yanıt geldi. Muslera için bu sezon herhangi bir teklif almadıklarını ve İngiliz ekibinin de şu ana kadar Muslera'yı izlemek adına Galatasaray'ın herhangi bir maçına gelmediğini belirttiler. Galatasaraylı yöneticiler, "Teklif gelse dahi Muslera'yı bırakmaya niyetimiz yok" diyerek kapıyı kapattılar.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:30
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