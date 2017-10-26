 Koşmak zorundayız – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Koşmak zorundayız

    Koşmak zorundayız
    Başkan Dursun Özbek, 1905 Kültür ve Sanat Derneği Balosu'nda yaptığı konuşmada, mayıs ayına dikkat çekti. Çok çalışmaya vurgu yapan Başkan Özbek şunları söyledi: Futbol takımımız gayet iyi gidiyor ama bugünden erken yorumlara girmek veya girilmesini istemiyorum. Bugünden böyle bir havaya bürünülmesi bize zarar verir. Lig uzun bir maraton ve nefesimizi başka yere harcamadan koşmak zorundayız. Mayıs ayında Galatasaray'ın geldiği nokta çok önemli...
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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