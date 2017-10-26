Fenerbahçeli savunma
Yönetim, Başakşehir maçı sonrası F.Bahçe’ye aynı maddeden verilen tribün kapama cezasını örnek göstererek savunmasını yolladı
PARA CEZASI KESİLDİ
Sahasının kapatılması halinde ciddi bir gelir kaybına uğrayacak olan Galatasaray, ceza verilmemesi için Fenerbahçe-Başakşehir maçını örnek göstererek savunma yaptı. Fenerbahçe ile Başakşehir'in 4. haftada karşı karşıya geldiği maçta benzer bir olay yaşanmış, Kadıköy'de konuk takım kalecisi Volkan Babacan'a tribünden atılan yabancı madde isabet etmişti. PFDK bu olayın ardından 6. haftada evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'ye 100 bin TL para cezası ve tribün kapama cezası uyguladı. Galatasaray, bu cezayı emsal göstererek dün PFDK'ya savunmasını iletti.
52. madde neler içeriyor?
1- Para cezası
2- Saha kapama ve seyircisiz
3- Bu maddelere ek olarak olayların ağırlığına ve oluşumuna göre olaylara karışan taraftarların bulunduğu blok ya da bloklara giriş yapan seyircinin pasoliglerinin bloklanması şeklinde uygulanabilir ve müsabakaya girişleri engellenebilir" cezaları verilebilir.
GÖZLER PFDK'DA
Derbideki olaylarla ilgili PFDK bugün saat 17.00'de toplanacak ve kararını açıklayacak. Sarı-kırmızılı cephede para cezası ve olayın gerçekleştiği tribünün 1 maç kapatılması bekleniyor.
10 MiLYON TL UÇTU
Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet eden yabancı madde nedeniyle saha kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Galatasaray Kulübü, ceza alırsa en az 10 milyon TL'lik bir gelirden olacak.
KAYIP KATLANACAK
Başkan Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada Türk Telekom Stadı'nda bir maçtan 1 milyon euro gelir elde ettiklerini açıklamıştı. İki maç ceza gelmesi halinde bu rakam katlanacak 2 milyon euro'ya (8.8 milyon TL) çıkacak. Diğer gelirlerle birlikte bu rakam daha artacak.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:25
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Koşmak zorundayız
Toplam 1
Yorum
sami ne oldu adama mikrofonlara yapisti, eufa'dan elenince polis bile arasa bulamiyordu simdi ise milleri arayip gelin benimle konusun diyor
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Trabzon kupada coştu
Toplam 1
Yorum
sami Barcelonayi mi yenmis oh oh super, ay pardon Real madridmis karistirmisim,
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 38
Yorum
no1 bunu sen mi sölüyosun ? fb li :D genişliği siz daha iyi bilirisiniz :D nede olsa caner de eski fb li demi :D
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