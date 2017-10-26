 Fenerbahçeli savunma – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Fenerbahçeli savunma

    Fenerbahçeli savunma

    Yönetim, Başakşehir maçı sonrası F.Bahçe’ye aynı maddeden verilen tribün kapama cezasını örnek göstererek savunmasını yolladı

    Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği derbi mücadelede taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakada Galatasaraylı taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler, maçın yardımcı hakemlerinden Tarık Ongun'a isabet etti. Bu olaylar sebebiyle Sarı Kırmızılı kulüp, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 52. maddesi gereğince PFDK'ya gönderildi.

    PARA CEZASI KESİLDİ
    Sahasının kapatılması halinde ciddi bir gelir kaybına uğrayacak olan , ceza verilmemesi için Fenerbahçe-Başakşehir maçını örnek göstererek savunma yaptı. ile Başakşehir'in 4. haftada karşı karşıya geldiği maçta benzer bir olay yaşanmış, Kadıköy'de konuk takım kalecisi Volkan Babacan'a tribünden atılan yabancı madde isabet etmişti. PFDK bu olayın ardından 6. haftada evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'ye 100 bin TL para cezası ve tribün kapama cezası uyguladı. Galatasaray, bu cezayı emsal göstererek dün PFDK'ya savunmasını iletti.

    52. madde neler içeriyor?
    1- Para cezası
    2- Saha kapama ve seyircisiz
    3- Bu maddelere ek olarak olayların ağırlığına ve oluşumuna göre olaylara karışan taraftarların bulunduğu blok ya da bloklara giriş yapan seyircinin pasoliglerinin bloklanması şeklinde uygulanabilir ve müsabakaya girişleri engellenebilir" cezaları verilebilir.

    GÖZLER PFDK'DA
    Derbideki olaylarla ilgili PFDK bugün saat 17.00'de toplanacak ve kararını açıklayacak. Sarı-kırmızılı cephede para cezası ve olayın gerçekleştiği tribünün 1 maç kapatılması bekleniyor.

    10 MiLYON TL UÇTU
    Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet eden yabancı madde nedeniyle saha kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Galatasaray Kulübü, ceza alırsa en az 10 milyon TL'lik bir gelirden olacak.

    KAYIP KATLANACAK
    Başkan Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada Türk Telekom Stadı'nda bir maçtan 1 milyon euro gelir elde ettiklerini açıklamıştı. İki maç ceza gelmesi halinde bu rakam katlanacak 2 milyon euro'ya (8.8 milyon TL) çıkacak. Diğer gelirlerle birlikte bu rakam daha artacak.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:25
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