Belhanda en kötü 10 numara!

Galatasaray'ın en fazla bonservis harcaması (8 milyon Euro) yaparak transfer ettiği isim olan Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarını üzerine çekti. Avrupa ve ligde 10 resmi maça çıkan Belhanda sadece 1 gol atabildi. Faslı yıldız sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar sergilediği performansla taraftarı memnun etmedi. İstatistikler de Belhanda'nın geçmiş sezonlarda Galatasaray'ın 10 numara olarak transfer ettiği oyuncuların gerisinde kaldığını gösteriyor. Hagi'den Sneijder'e kadar uzanan süreçte Belhanda gibi büyük beklentilerle transfer edilmiş 10 numaralar Galatasaray'daki ilk 10 maçında 1'den fazla gol atmayı başarmışlardı.

BELHANDA YOK SELÇUK İLK 11'E

F.Bahçe derbisinde kırmızı kart görerek Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Belhanda'nın yerine formayı Selçuk İnan alıyor. Sonradan oyuna girdiği Konya maçında taraftarla arasındaki buzları eriten kaptan Selçuk'un Pazar günü 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Tudor'un, Ndiaye'yi, Belhanda'nın pozisyonunda oynatacağı, Selçuk'a ise orta sahada görev vereceği kaydedildi.





LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY KAZIK YEDİ

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin gecesinde Galatasaraylılar ile Belhanda'yı konuştuk. Birçok kişi, Faslı oyuncunun performansından memnun olmadıklarını dile getirirken, genel düşünce, "Galatasaray kazık yedi" şeklindeydi. Başkan Dursun Özbek'in de Belhanda'yla özel bir görüşme yapacağını duydum.



Sabah