 Özbek: Ya sabır! – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Özbek: Ya sabır!

    Özbek: Ya sabır!

    G.Saray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının başarılı bir performans sergilediğini ancak erken havaya girilmemesi gerektiğini söyledi.

    Galatasaray 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirilen gecesine katılan Dursun Özbek, davetlilere hitap etti. Özbek, "Futbol gayet iyi gidiyor. Bugünden erken yorumlara girmek istemiyorum, bu bize zarar verir" dedi. Kendisine, Türkiye'de sadece 2 kişide daha olduğu belirtilen damla kehribar bir tespih hediye edilen Başkan, esprili bir şekilde, "Tespih, sabırı çağrıştıran bir şey. Biz de sabıra ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz. Yerinde bir hediye oldu" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:11
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