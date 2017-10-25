Özbek: Ya sabır!
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının başarılı bir performans sergilediğini ancak erken havaya girilmemesi gerektiğini söyledi.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:11
-
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 2
Yorum
R,O, Şimdi oldu takımı tanıyor tşk yönettim tşk aykut hocam,
-
Caner Erkin’in kafası karışmış!
Toplam 6
Yorum
kanarya907 Caner hep böyleydi ki, alırken bilmiyor muydunuz?
-
MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 14
Yorum
UĞUR ELMAS Ne demişler balık baştan kokar. Yaşından başından utanmadan hala azizden şamar yememenin derdinde. Ulan terbiyesiz adam erkek olun biraz..
Özbek: Ya sabır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.