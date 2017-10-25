Ada'nın gözdesi Muslera!

Adı uzun süredir Premier Lig ekipleriyle anılan Fernando Muslera’nın son talibi Newcastle United... İngilizler, Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Bir dönem Manchester United'ın ilgi gösterdiği Fernando Muslera için bu kez Newcastle United devreye girdi. The Sun'ın haberine göre; elindeki kaleciler Rob Elliot ile Karl Darlow'dan memnun olmayan Premier Lig ekibi, Real Sociedad forması giyen Arjantinli file bekçisi Geronimo Rulli ve Fernando Muslera ile ilgileniyor. Söz konusu haberde; Geronimo Rulli'nin 17 milyon Euro piyasa bedeli olduğu için Newcastle'ın tecrübeli ve formda bir alternatif olarak gördüğü Muslera için 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu yorumu yapıldı.



TUDOR'UN TEK RAKİBİ GERETS!

Fenerbahçe derbisindeki beraberliğine rağmen Galatasaray üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana lige en iyi ikinci başlangıcını yaptı. Gerets döneminde 2005-2006 sezonunda ilk 9 haftada 25 puan toplayan sarı-kırmızılılar Tudor yönetiminde aynı periyotta 23 puan elde etti. Cimbom 4. kez 9 haftada 7 galibiyet- 2 beraberlik istatistiğine ulaştı. İlk 9 maçta 23 puan topladığı 1987- 88 ve 2001-02 sezonlarında şampiyon olan Aslan 2002-03'te ise ikincilikle yetinmişti.