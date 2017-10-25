Ada'nın gözdesi Muslera!
Adı uzun süredir Premier Lig ekipleriyle anılan Fernando Muslera’nın son talibi Newcastle United... İngilizler, Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor
TUDOR'UN TEK RAKİBİ GERETS!
Fenerbahçe derbisindeki beraberliğine rağmen Galatasaray üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana lige en iyi ikinci başlangıcını yaptı. Gerets döneminde 2005-2006 sezonunda ilk 9 haftada 25 puan toplayan sarı-kırmızılılar Tudor yönetiminde aynı periyotta 23 puan elde etti. Cimbom 4. kez 9 haftada 7 galibiyet- 2 beraberlik istatistiğine ulaştı. İlk 9 maçta 23 puan topladığı 1987- 88 ve 2001-02 sezonlarında şampiyon olan Aslan 2002-03'te ise ikincilikle yetinmişti.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:21
-
Galatasaray, Fenerbahçe emsali ile savunma yapacak
Toplam 6
Yorum
Dedikya Gs lobisi Yani tekrar tekrar koca koca uefa hakemleri incelemiş bir denayer kırmızısı var demiş fb nin 3 puanı gitmiş erman ahmet gs a hizmet etmiş
-
"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 24
Yorum
Yiğido Ya bırakın efendiyi mefendiyi algı yaratmaya çalışmayın. Şenol dan Caner e küfürbaz kaynıyor. Efendi varsa o da SİVASSPOR!!!
-
Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı
Toplam 18
Yorum
gs4ever bilader sacma sapan konusma! adam haklı.ac maci tekrar izle! her 2 li mucadelede fenere faul caldilar ta ki belhanda atilana kadar.
Ada'nın gözdesi Muslera! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.