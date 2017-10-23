 Türk Telekom kapanabilir! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Türk Telekom kapanabilir!

    Türk Telekom kapanabilir!

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanana - derbisinde, yaşanan tribün olayları sebebiyle Türk Telekom Stadı'na en az 1 maç kapatma cezası gelebilir

    Dün yaşanan olaylar 'a pahalıya patlayabilir.

    Habertürk'ün haberine göre Hasan Ali'nin yerde eliyle kestiği pozisyonda başta Feghouli olmak üzere tüm G.Saraylılar 'penaltı' beklerken, yardımcısı 'la göz göze gelen Cüneyt Çakır 'devam' kararı verdi. Bu kararın ardından istenmeyen görüntüler yaşandı. G.Saray tribünlerinden, Tarık Ongun'a yabancı madde yağdı. Bir pet şişe yüzüne isabet eden Ongun yere kapaklandı. F.Bahçeli oyuncular, Ongun'un kollarından tutup saha içine taşıdı.

    Bu sırada hakemin yüzündeki kızarıklıklar dikkati çekti. Bir süre çenesini tutan Ongun, daha sonra "İyiyim" diyerek göreve devam etti. G.Saray, hakem ve temsilci raporları doğrultusunda PFDK'ya sevk edilecek. Cimbom'a 1 maç saha kapatma veya seyircisiz oynama cezası verilmesi bekleniyor. tır, bir

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:11
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