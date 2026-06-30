Alejandro Grimaldo resmen Atletico Madrid'de!

İsmi transferde geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Alejandro Grimaldo, Atletico Madrid'e transfer oldu. Atletico Madrid, Grimaldo transferini "Hoş geldin, Grimaldo! İspanyol milli oyuncusunun transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşma; oyuncumuz kulübümüzle 2030'a kadar sözleşme imzalıyor." İfadelerini kullanarak duyurdu.
¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩 Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030. ℹ️ https://t.co/dpuADB9H6y pic.twitter.com/TCcxyW2WD4— Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2026