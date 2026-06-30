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Haberler Futbol Alejandro Grimaldo resmen Atletico Madrid'de!

Alejandro Grimaldo resmen Atletico Madrid'de!

İsmi transfer iddialarında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile daha önce gündeme gelen Alejandro Grimaldo, Atletico Madrid'e transfer oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 18:13
Alejandro Grimaldo resmen Atletico Madrid'de!

İsmi transferde geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Alejandro Grimaldo, Atletico Madrid'e transfer oldu. Atletico Madrid, Grimaldo transferini "Hoş geldin, Grimaldo! İspanyol milli oyuncusunun transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşma; oyuncumuz kulübümüzle 2030'a kadar sözleşme imzalıyor." İfadelerini kullanarak duyurdu.

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