İngiltere'de Türk bayrakları! Şehirde kutlamalar başladı

Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de oynanan Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükseldi. Hull City'nin şampiyonluk kutlamasında İngiliz taraftarların elindeki Türk bayrakları dikkat çekti.
🎥 Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından şehirde kutlamalar başladı.
🇹🇷 Taraftarlar Hull kent meydanında toplanırken, İngiliz futbolseverlerin ellerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.
— AA SPOR (@aa_spor) May 25, 2026