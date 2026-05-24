CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından duygusal bir bayram mesajı paylaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 15:56
Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Shakhtar Donetsk ile 2025-2026 Ukrayna Ligi şampiyonu olan Teknik Direktör Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"19 Haziran 2025. İstanbul-Ljubljana uçağı. Yepyeni bir sayfa açarak ve içimde çok fazla duyguyla, takımın hazırlık kampı için yola çıkıyoruz. 'Acaba' ile başlayan onlarca soru soruyorum kendime. O günkü heyecanımı ve daha da önemlisi merakımı dün gibi hatırlıyorum.

Bugün 24 Mayıs 2026. O gün 'Acaba' ile başlayan sorularımın çoğunun cevabı bugün 'Tabii ki' ile başlıyor. Zor olacağını biliyordum. Ama zorlukların bizi bu kadar kenetleyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Saatlerce süren otobüs ve tren yolculukları, sınır kapılarındaki uzun bekleyişler, 'Acaba yarıda kalacak mı?' diye çıktığımız tüm maçlar, bir otele yerleştiğimizde oda numaramızdan önce 'Sığınak' yazısını arayışlarımız, kazandığımız, kazanamadığımız maçlar, Avrupa'da finalin kapısından dönüşümüz, lig şampiyonluğumuz ama hepsinden önemlisi her zorlukta biraz daha takım oluşumuz, her zorlukta birbirimize daha fazla sarılmamız

Bu hikayeyi mümkün kılan başta başkanımız Mr. Rinat Akhmedov olmak üzere, Mr. Serhii Palkin, Dario Srna, Vitaliy Khlivnyuk olmak üzere tüm kulüp profesyonellerimize, bu başarının bir numaralı aktörü tüm oyuncularıma, 'Gidiyoruz' dediğimde bir soru bile sormadan yanımda olan tüm ekibime, taraftarlarımıza, bize güzel ülkemden iyi dileklerini ve dualarını gönderen tüm futbol severlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tüm aileme. Mesafelere rağmen bizi bir arada tutan; desteğini hiç esirgemeyen sevgili eşime. Ve Hamza'ya ve Asil'e. 'Baba seni çok seviyoruz' diyişiniz bu dünyadaki en büyük başarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

'Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.' demiş ya şair; şimdi telefonu kenara bırakıp; doğum günümde eline geçen ilk kağıda 'Baba iyi ki geldin, seni çok seviyoruz ve seni çok özledik.' yazan Hamza ve Asil'le çocuk olma vakti.

Herkese ailesi ve sevdikleriyle nice mutlu bayramlar diliyorum."

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
G.Saray ve Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
CHP'de "tahliye" için polis devrede! Kılıçdaroğlu'nun avukatı Genel Merkez'e girdi: Özgür Özel'den hukuk tanımaz provokasyon
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa devlerinden Osimhen kapışması! 120 milyon Euro...
Skriniar'ın partneri bulundu! Eski yıldızına kanca
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank'tan ayrılık açıklaması! VakıfBank'tan ayrılık açıklaması! 15:40
G.Saray ve Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı G.Saray ve Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı 15:28
Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! 14:53
West Ham United - Leeds United maçı bilgileri West Ham United - Leeds United maçı bilgileri 14:39
Tottenham - Everton FC maçı bilgileri Tottenham - Everton FC maçı bilgileri 14:27
Esenler Erokspor - Arca Çorumspor maçı bilgileri Esenler Erokspor - Arca Çorumspor maçı bilgileri 14:17
Daha Eski
Sunderland - Chelsea maçı bilgileri Sunderland - Chelsea maçı bilgileri 14:04
Nottingham Forest - Bournemouth maçı bilgileri Nottingham Forest - Bournemouth maçı bilgileri 13:54
Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi! 13:53
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 13:42
Manchester City - Aston Villa maçı bilgileri Manchester City - Aston Villa maçı bilgileri 13:33
Liverpool - Brentford maçı bilgileri Liverpool - Brentford maçı bilgileri 13:23