Southampton'a bir soruşturma daha!

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre İngiltere Futbol Federasyonu, Southampton'ın Championship'te mücadele eden üç takımın daha antrenmanlarını gizlice izlediğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlattı.

Öte yandan Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedilmişti. Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden ihraç edilmiş ve 2026-27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası almıştı.

Middlesbrough'un Southampton'ın yerine play-off finaline dahil edildiği karşılaşma, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.