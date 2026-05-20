Ronaldo 6. kez Dünya Kupası’nda

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Martinez, 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu da (41), kadroya aldı. Ronaldo, kariyerinde 6. kez dünyanın en prestijli futbol turnuvasına katılacak. F.Bahçe'den sağ bek Semedo ile G.Birliği'nden kaleci Velho da kadroya çağırıldı.