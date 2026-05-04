Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Al-Ittihad Al-Taawoun maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde yıldızlar geçidi sürüyor! Al-Ittihad, Al-Taawoun galibiyetinin ardından seriyi sürdürmek için Al-Kholood karşısına çıkıyor. "Al-Ittihad maçı saat kaçta?" ve "Al-Ittihad maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde. Sergio Conceicao’nun öğrencileri 3 puanı alıp üst sıralara tırmanışını sürdürecek mi? İşte Kral Abdullah Spor Şehri’ndeki maçın yayın bilgileri ve detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 14:28
Al-Ittihad Al-Taawoun maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Al-Ittihad – Al-Kholood maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Al-Ittihad, sahasında Al-Kholood ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, King Abdullah Sports City'de oynanacak. Son haftalarda form grafiğini yükselten Al-Ittihad, bu mücadelede galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. "Al-Ittihad maçı saat kaçta?" ve "Al-Ittihad maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Al-Ittihad - Al-Kholood maçı detayları FOTOMAÇ.com'da...

AL-ITTIHAD - AL-KHOLOOD MAÇI SAAT KAÇTA?

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak bu önemli karşılaşma 4 Mayıs 2026 Pazartesi (Bugün) saat 21:00'de oynanacak.

AL-ITTIHAD - AL-KHOLOOD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

AL-ITTIHAD ÖZGÜVEN TAZELEDİ

Ligde 48 puanla 6. sırada yer alan Al-Ittihad, son maçında Al-Taawoun'u 2-0 geçerek moral depoladı. Conceicao'nun ekibi, sezonun geri kalanında ilk 4 sıraya girerek Asya Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefliyor.

AL-KHOLOOD YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Konuk ekip Al-Kholood ise sezonun sonuna yaklaşırken ligdeki yerini koruma mücadelesi veriyor. Güçlü rakibi deplasmanda durdurup puan veya puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyorlar.

AL-ITTIHAD - AL-KHOLOOD MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA)

ASpor CANLI YAYIN

