Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Sparta Prag-Hammarby maçı CANLI | Maç saati, kanalı! Kadınlar Avrupa Kupası Yarı Final

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag, sahasında İsveç’in güçlü ekibi Hammarby’yi ağırlıyor. Çeyrek finalde Avusturya Wien’i 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Sparta Prag, taraftarı önünde galip gelerek final yolunda dev bir adım atmak istiyor. Diğer yanda ise Avrupa arenasında fırtına gibi esen Hammarby, deplasmanda avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi Stockholm’e moralli dönmenin hesaplarını yapıyor. epet ARENA’da oynanacak bu kritik mücadele, turnuvanın ilk şampiyonu olma yolundaki en önemli virajlardan biri. Peki Sparta Prag-Hammarby maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 17:22 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 17:24
Kadınlar futbolunda Avrupa'nın yeni gözdesi olan bu turnuvada, finale yükselecek ilk takımı belirleyecek eşleşmenin ilk perdesi Prag'da açılıyor. Ev sahibi Sparta Prag, bu sezon sergilediği dirençli futbolla dikkat çekerken; özellikle çeyrek finaldeki geri dönüşüyle mental gücünü kanıtladı. Çek temsilcisi, kalesini gole kapatarak İsveç'e avantajlı gitmek niyetinde. Konuk ekip Hammarby cephesinde ise işler yolunda. İlk maçta savunma disipliniyle ön plana çıkması beklenen Hammarby, deplasmanda bulacağı bir golle turun kapısını aralamayı hedefliyor. Kazananın final için dev bir avantaj yakalayacağı bu zorlu 90 dakikanın tüm detayları haberimizde...

SPARTA PRAG-HAMMARBY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Kadınlar Avupa Kupası yarı finali kapsamındaki Sparta Prag-Hammarby maçı, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak.

SPARTA PRAG-HAMMARBY MAÇI SAAT KAÇTA?

epet Arena'daki mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

SPARTA PRAG-HAMMARBY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag-Hammarby maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

