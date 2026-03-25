Sparta Prag-Hammarby maçı CANLI | Maç saati, kanalı! Kadınlar Avrupa Kupası Yarı Final

Kadınlar futbolunda Avrupa'nın yeni gözdesi olan bu turnuvada, finale yükselecek ilk takımı belirleyecek eşleşmenin ilk perdesi Prag'da açılıyor. Ev sahibi Sparta Prag, bu sezon sergilediği dirençli futbolla dikkat çekerken; özellikle çeyrek finaldeki geri dönüşüyle mental gücünü kanıtladı. Çek temsilcisi, kalesini gole kapatarak İsveç'e avantajlı gitmek niyetinde. Konuk ekip Hammarby cephesinde ise işler yolunda. İlk maçta savunma disipliniyle ön plana çıkması beklenen Hammarby, deplasmanda bulacağı bir golle turun kapısını aralamayı hedefliyor. Kazananın final için dev bir avantaj yakalayacağı bu zorlu 90 dakikanın tüm detayları haberimizde...

SPARTA PRAG-HAMMARBY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Kadınlar Avupa Kupası yarı finali kapsamındaki Sparta Prag-Hammarby maçı, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak.

SPARTA PRAG-HAMMARBY MAÇI SAAT KAÇTA?

epet Arena'daki mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

SPARTA PRAG-HAMMARBY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag-Hammarby maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.