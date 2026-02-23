Al Qadsiah-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 23. hafta mücadelesinde Al Qadsiah, evinde Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Zirve yarışında önemli bir konumda bulunan ev sahibi takım 50 puanla 4. sırada yer alırken, deplasmanda kritik 3 puan peşinde koşan Al Ettifaq 38 puanla rakibinin gerisinde bulunuyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen her iki ekip için de bu maç büyük önem taşıyor. Al Qadsiah zirve takibini sürdürmek, Al Ettifaq ise puan farkını kapatmak istiyor. Peki, Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL QADSIAH-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında oynanacak Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

AL QADSIAH-AL ETTIFAQ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı S Sport Plus ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.