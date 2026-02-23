CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında al Qadsiah ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Zirve takibini sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, 50 puanla 4. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda 3 puan alarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan misafir takımın ise 38 puanı bulunuyor. Peki, Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 20:25
Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Qadsiah-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 23. hafta mücadelesinde Al Qadsiah, evinde Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Zirve yarışında önemli bir konumda bulunan ev sahibi takım 50 puanla 4. sırada yer alırken, deplasmanda kritik 3 puan peşinde koşan Al Ettifaq 38 puanla rakibinin gerisinde bulunuyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen her iki ekip için de bu maç büyük önem taşıyor. Al Qadsiah zirve takibini sürdürmek, Al Ettifaq ise puan farkını kapatmak istiyor. Peki, Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL QADSIAH-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında oynanacak Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

AL QADSIAH-AL ETTIFAQ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı S Sport Plus ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı!
Tedesco'dan Kerem açıklaması!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan’dan iç ve dış politikaya güçlü mesajlar: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe tribünlerinden koreografi: İnan F.Bahçe tribünlerinden koreografi: İnan 20:07
F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... 20:00
Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? 18:44
Tedesco'dan Kerem açıklaması! Tedesco'dan Kerem açıklaması! 18:41
Everton-Manchester United maçı detayları Everton-Manchester United maçı detayları 18:24
Keçiörengücü Pendik deplasmanında galip! Keçiörengücü Pendik deplasmanında galip! 18:08
Daha Eski
Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası! Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası! 15:22
Sivasspor evinde Sakaryaspor'u farklı geçti Sivasspor evinde Sakaryaspor'u farklı geçti 15:25
Sarıyer sahasında farklı galip! Sarıyer sahasında farklı galip! 15:32
Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! 15:36
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 15:54
Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! 15:57