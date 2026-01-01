CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugün 08.30'da Galata'dayız

Bugün 08.30'da Galata'dayız

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Herkesi 08.30’da ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek’ için Galata Köprüsü’ne bekliyoruz” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün 08.30'da Galata'dayız

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bu sabah Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulundu. 7'den 70'e bütün vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet eden Bilal Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, 3'üncü yılına giriyor ve iki yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

7'DEN 70'E HERKESİ BEKLİYORUZ

Bilal Erdoğan şöyle devam etti: "İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman, istediği kadar insan öldürebildiğini, operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların hala girmesi gerektiği kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz. Öte taraftan Batı Şeria'da sivil yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı, 08.30'da şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

ÇAYKUR RİZE: İNSANLIK DIŞI SALDIRILAR

Çaykur Rizespor: Filistin davası, hepimizin ortak davası ve insanlık meselesidir. Ç. Rizespor olarak Filistin'de uzun süredir planlı ve sistematik bir şekilde sürdürülen, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde saat 8.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan 'Filistin'e Destek' yürüyüşünü destekliyor; tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.

BU BİR YÜRÜYÜŞ DEĞİL, BU BİR DURUŞ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için destek mesajı paylaştı. Kulübün sosyal medya hesabından "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan paylaşımda Doğan, bu sabah Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan, mesajında, "Ateşkes dediler ama Gazze'de sabahlar hala bombalarla doğuyor. Bu bir yürüyüş değil, bu bir duruş. Trabzonspor camiası olarak zulmün karşısında mazlumun yanındayız. Tüm camiamızı, taraftarlarımızı 1 Ocak sabahı 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırıyorum. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." şeklinde konuştu.

GÖZTEPE'DEN PAYLAŞIM

Göztepe, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!" başlığıyla yayımladığı paylaşımında, "Göztepe Spor Kulübü olarak; insan hayatını, insan onurunu, barışı ve evrensel insani değerleri her koşulda savunan bir duruşa sahibiz. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acılara karşı sessiz kalmamanın, ortak vicdanın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çağrısıyla, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlenecektir" dedi.

F.BAHÇE: İnsanlığın sesi olmak için Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.

BEŞİKTAŞ: İnsanlığın umudunu yeşertmek, zulme dur demek, mazlumların sesini dünyaya duyurmak için Gazze'yi unutma.

KONYASPOR: Filistin halkının her zaman yanındayız. Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız! Sinmiyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz!

KASIMPAŞA: 1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.

GAZİANTEP FK: Takvim değişir, acı kalır. İnsanlık için Gazze'yi unutma.

AYNI SAFTA BULUŞUYORUZ

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe Süper Lig kulüplerinden destek paylaşımları geldi. Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un da katılacağı Filistin eylemi öncesi başkan Dursun Özbek ile Ertuğrul Doğan, sosyal medyadan çağrıda bulundu. Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan Filistin'e destek yürüyüşü öncesi Süper Lig kulüplerinden de çağrılar gelmeye devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da katılacağı Filistin eyleminde soykırımcı İsrail'in gerçekleştirdiği zulüm ve katliamlara tepki gösterilecekken, dünyaya da Filistin'in yalnız olmadığı mesajı verilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün X sosyal medya platformundaki hesabından videolu çağrı yaptı. Özbek, "Sevgili Galatasaraylılar, Gazze'de yaşananlar insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız" diye konuştu.

BAKAN BAK: GAZZE NEFES ALSIN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe destek çağrısında bulundu. Bakan Bak, "Gazze nefes alsın, insanlık yaşasın!" ifadelerini kullandı.

Cimbom'a transferde Ugarte müjdesi!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Jose Mourinho’dan Trabzonspor’un yıldızına servet! Tarihin en yüksek ikinci satışı...
CANLI | İstanbul Gazze için kıyamda! Vatandaşlar camilere akın etti
G.Saray'a Boey fırsatı!
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:20
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:19
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 00:53
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 00:53
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 00:53
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Sara kararı! G.Saray'dan flaş Sara kararı! 00:53
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... 00:53
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 00:52
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 00:52
Musaba transferinde flaş gelişme! Musaba transferinde flaş gelişme! 00:52
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 00:52