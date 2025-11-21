CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol TFF Tahkim Kurulu bahis cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 01:38
TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.

Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.

