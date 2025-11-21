Sırada başkanlar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Osman Sağlam, İstanbul Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya gelerek, Türk futbolunun gündemine bomba gibi düşen "Futbolda bahis soruşturmaları"na ilişkin bilgiler verdi.

DÜNYA ÜZERİNDE ARAŞTIRIYORUZ

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karabağ ve Gürcistan ile işbirliği içerisinde olduklarını belirten Akın Gürlek, IP adreslerine erişim sağlanarak bahis oynayan kişilerin listesinin dosyaya eklenmesi için gönderileceğini belirtti.

ELİMİZİ GÜÇLENDİREN MASAK RAPORU

Akın Gürlek, sözlerine şöyle devam etti: "Mayıs ayında soruşturma başlatmıştık. Antalya'daki dosya da bize geldi ve bizde birleştirildi. TFF'nin yürüttüğü idari soruşturma ile bizim yürüttüğümüz adli soruşturma farklıdır. TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği hakem ve futbolcuların mutlaka adli ceza alacağı gibi bir durum yok; PFDK sevkleri bizleri bağlamaz. Bizim bir bilgi havuzumuz var. TFF'nin bize bildirdiği ihbarlar bu havuzda yer alıyor. Bunun dışında CİMER ve ihbar hattımıza gelen çok sayıda başvuru var. Tanık beyanları mevcut; ayrıca re'sen dinlediğimiz tanıklar da var. Spor yorumcularından gelen ihbarlarla birlikte bizim bağımsız olarak incelediğimiz hususlar da bulunuyor. Elimizi güçlendiren en önemli unsurlardan biri MASAK raporu. İş birliği yaptığımız kurumlar var; INTERPOL ve UEFA ile anlaşmalarımız mevcut. KKTC, Karadağ ve Gürcistan'da bahis oynatıldığı tespit edildi. Bu süreçte 8 kişi tutuklandı."

YURT DIŞI AYAĞI ÇOK DAHA BÜYÜK

"İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz ve bu sürecin devam eden liglere zarar vermesini istemiyoruz. Sosyal medyada algı yapanlar hakkında da ayrı bir soruşturma yürütüyoruz. Yasa dışı bahise kim karıştıysa bu sürecin üzerine gidiyoruz. INTERPOL ve UEFA ile çalışıyoruz. 130 ülkede 220'den fazla iştirakçileri var. Yurt dışında legal olan sitelerden de bilgi talep ediyoruz; bu işin yurt dışı ayağı çok daha büyük. Şu anda sadece yasa dışı bahis ve şike dosyalarına bakan 3 savcı görev yapıyor. Bu soruşturmanın ucu kime uzanırsa uzansın, soruşturma sonuna kadar devam edecek. Kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri bunlar olacak önümüzdeki günlerde."

BİR SPOR YORUMCUSU EŞİNİN ADIYLA OYNAMIŞ

"Bir spor yorumcusunun yasa dışı bahis şirketinden eşinin adıyla bahis oynadığını tespit ettik. İsmini vermeyeceğiz, çalışmalarımız devam ediyor. Aklama Büro'ya ihbarda bulunduk. Kaynağı belirsiz para girişi varsa inceliyoruz."

KULÜPLER ÜZERİNDEN PARA AKLAMA

"Mersin'deki hakemlerin yer aldığı soruşturma, farklı bir illegal bahis ve aklamayla ilgili dosya yürütülürken suç tespit edildi. Havuzda tespit edilen her IBAN incelenecek. 'Hakemler maç oynadı, para kazandı' algısı yanlış. Aklama Büro'ya ihbarda bulunduk. Futbol kulüpleri üzerinden para aklandığı iddiaları da araştırılıyor. Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var, onu da araştırıyoruz. Sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Her maçta şike varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor; bunu yapanları da tespit edip gerekeni yapıyoruz. Bir savcımız sosyal medyada yazılanları takip ediyor."

OYNANAN MAÇTA ŞİKEBAHİS İDDİASI VAR

"BİR de bizim kendi incelediğimiz oynanan maçla ilgili şike bahis iddiası var. Biz bunu resen ele alıp inceliyoruz. Aynı şekilde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları mutlaka alıyoruz. Tek başına oynamak yetmiyor mutlaka menfaat gerekiyor."

TANINMIŞ İSİMLERE OPERASYON

Başsavcıvekili Osman Sağlam da TFF'nin 6 bin 200 futbolcunun resmini çektiğini vurgulayarak, "Federasyon 6 bin 200 futbolcunun resmini çekti. Excel şeklinde tablo yapabiliyor, bu çok kolay. Mal varlıkları, çevrelerindeki mal varlığı artışı hepsi inceleniyor. TFF'ye 'Siz bunu yaptınız biz de bakacağız.' deniyor dünya çapında" dedi. Basketbol veya voleybolda da böyle bir sürecin olup olmayacağı sorusuna ise Osman Sağlam, "Olma ihtimali var ama şu an elimizde böyle bir çalışma yok, ihtimal dahilinde" yanıtını verdi.

ÇOK FAZLA EVRAK VAR

Osman Sağlam soruşturmaya ilişkin, çok fazla evrakın olduğunu ve hepsinin bir günde bitmesinin mümkün olmadığını, Türk futbolunun büyük bir oluşum olduğunu belirterek, FIFA, UEFA ve Interpol gibi kuruluşlardan yardım aldıklarını kaydetti. MASAK ve HTS kayıtlarıyla birlikte detaylı olarak bilgilerin toplandığını belirten Sağlam, "Bir operasyon olabilir, ülkede bilinen isimlerin dahil olabileceği bir operasyon. Futbol idarecileri ve hakemlerin dahil olduğu kuruluşlar var, bunlara bakılıyor" bilgisini verdi.