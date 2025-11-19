Juventus-Lyon maçı ne zaman ve hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri, Juventus ile Lyon arasında oynanacak. Turnuvada geride kalan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden İtalyan temsilcisi, sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmada avantajını kullanarak önemli bir galibiyete imza atmak istiyor. Öte yandan Fransa'nın güçlü ekibi Lyon, zorlu deplasmana rağmen yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. 4'te 4 yaparak grupta fark yaratmayı hedefleyen Lyon, hata şansı bırakmadan sahaya çıkacak. Peki, Juventus-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanacak Juventus-Lyon maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

JUVENTUS-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino'da oynanacak Juventus-Lyon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.