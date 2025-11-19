CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus-Lyon maçı ne zaman ve hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Juventus-Lyon maçı ne zaman ve hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi haftasında Juventus ile Lyon karşı karşıya gelecek. 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 7. sırada yer alan İtalya ekibi, iç saha avantajını kullanarak kazanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda 4'te 4 yapmanın yollarını arayacak Fransa temsilcisi ise hata yapmak istemiyor. Öte yandan futbolseverler, "Juventus-Lyon maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Juventus-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:00
Juventus-Lyon maçı ne zaman ve hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri, Juventus ile Lyon arasında oynanacak. Turnuvada geride kalan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden İtalyan temsilcisi, sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmada avantajını kullanarak önemli bir galibiyete imza atmak istiyor. Öte yandan Fransa'nın güçlü ekibi Lyon, zorlu deplasmana rağmen yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. 4'te 4 yaparak grupta fark yaratmayı hedefleyen Lyon, hata şansı bırakmadan sahaya çıkacak. Peki, Juventus-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanacak Juventus-Lyon maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

JUVENTUS-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino'da oynanacak Juventus-Lyon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

