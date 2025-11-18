CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! "Ondan öğrendim"

Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! "Ondan öğrendim"

Kariyerini Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Fatih Terim, Diego Simione ve Luis Enrique hakkında konuştu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 18:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! "Ondan öğrendim"

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

AS gazetesine konuşan genç çalıştırıcı, Fatih Terim, Diego Simione ve Luis Enrique'den öğrendiklerini anlattı.

"SHAKTAR'DA ÇOK MUTLUYUM"

"Shakhtar mükemmel bir organizasyon. Çok derin bir kültüre ve başarı dolu bir DNA'ya sahip. Burada çok mutluyum. Kurumsal yapı olarak gördüğüm en profesyonel kulüplerden biri. Ülkenin durumunun farkındayım ama kulüp, bizlerin bu süreçten en az etkilenmesi için her şeyi yapıyor. Ben büyük hayalleri olan bir teknik direktörüm, Shakhtar da hayal kuran bir kulüp. Vizyonlarımız mükemmel şekilde örtüştü. İlk hedefimiz ligi tekrar kazanmak. Çok genç bir takımız. Avrupa kupaları da bizim için çok önemli. Konferans Ligi'nde olabildiğince ileri gitmek istiyoruz."

"DENEYİMLEMEDİĞİMİZ BİR DURUM"

"Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir durumun içindeyiz. Avrupa maçları için Polonya'ya gidiyoruz, sınır geçişleri zaman alıyor. Bu yüzden toparlanma yöntemlerimizi tamamen değiştirdik. Çok genç bir kadromuz var, onları hem fiziksel hem zihinsel olarak ayakta tutmak için ekstra çaba gösteriyoruz."

FATİH TERİM, SIMIONE VE ENRIQUE SÖZLERİ

"Simeone'den savunma yerleşimi, kompaktlık, pres, geçiş oyunları ve duran top organizasyonlarını öğrendim. Luis Enrique'den hücum yerleşimi, kapalı savunmalara karşı çözüm üretme ve alan kullanımını öğrendim. Fatih Terim'den ise oyuncu ilişkilerini ve stresli anlarda çözüm bulmayı öğrendim."

ATLETICO MADRID VE BARCELONA KARİYERİ HAKKINDA

"Orada hep birlikte büyüdük. Başarı için acı çekmeyi Atleti'de öğrendim. Kulübün en başarılı döneminin parçasıydım. Birlikte güldük, birlikte savaştık. Hep gurur duyacağım. Barcelona forması giymek özeldir. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da küresel bir marka nasıl olunur, orada gördüm. 'Mes que un club' sözünün ne anlama geldiğini hissettim. Uzun sürebilir miydi? Evet ama kimseyi suçlamıyorum."

ATLETICO MADRID'İ BİR GÜN ÇALIŞTIRMAK İSTER MİSİN?

"Elbette büyük hayallerim var ama her şey adım adım olur. Simeone inanılmaz bir teknik direktör. Onunla çalışan herkes hayat boyu hayranı olur. Şu an Shakhtar'da çok mutluyum. Atletico benim evim ama zaman ne gösterir bilinmez." ifadelerini kullandı.

D&R - KİTAP
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek?
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
Milliler play-off provası için sahada! İşte Montella'nın İspanya maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levent Erdoğan vefat etti Levent Erdoğan vefat etti 18:41
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 18:10
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 5 futbolcu... G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 5 futbolcu... 17:54
Play-off kura çekimi ne zaman yapılacak? Play-off kura çekimi ne zaman yapılacak? 17:42
İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! 17:11
Belçika-Lihtenştayn maçı detayları! Belçika-Lihtenştayn maçı detayları! 16:17
Daha Eski
Nuri Muhammet Yaman'dan açıklamalar! Nuri Muhammet Yaman'dan açıklamalar! 16:16
Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a ziyaret Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a ziyaret 16:01
Ay-yıldızlı judocular Deaflympics’i 6 madalya ile tamamladı! Ay-yıldızlı judocular Deaflympics’i 6 madalya ile tamamladı! 15:55
Şampiyonlar Ligi hesabından Sane paylaşımı Şampiyonlar Ligi hesabından Sane paylaşımı 15:51
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı! Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı! 15:44
Antalya’daki 3x3 basketbol turnuvasında şampiyonlar belli oldu! Antalya’daki 3x3 basketbol turnuvasında şampiyonlar belli oldu! 15:22