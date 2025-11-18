Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı! "Ondan öğrendim"

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

AS gazetesine konuşan genç çalıştırıcı, Fatih Terim, Diego Simione ve Luis Enrique'den öğrendiklerini anlattı.

"SHAKTAR'DA ÇOK MUTLUYUM"

"Shakhtar mükemmel bir organizasyon. Çok derin bir kültüre ve başarı dolu bir DNA'ya sahip. Burada çok mutluyum. Kurumsal yapı olarak gördüğüm en profesyonel kulüplerden biri. Ülkenin durumunun farkındayım ama kulüp, bizlerin bu süreçten en az etkilenmesi için her şeyi yapıyor. Ben büyük hayalleri olan bir teknik direktörüm, Shakhtar da hayal kuran bir kulüp. Vizyonlarımız mükemmel şekilde örtüştü. İlk hedefimiz ligi tekrar kazanmak. Çok genç bir takımız. Avrupa kupaları da bizim için çok önemli. Konferans Ligi'nde olabildiğince ileri gitmek istiyoruz."

"DENEYİMLEMEDİĞİMİZ BİR DURUM"

"Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir durumun içindeyiz. Avrupa maçları için Polonya'ya gidiyoruz, sınır geçişleri zaman alıyor. Bu yüzden toparlanma yöntemlerimizi tamamen değiştirdik. Çok genç bir kadromuz var, onları hem fiziksel hem zihinsel olarak ayakta tutmak için ekstra çaba gösteriyoruz."

FATİH TERİM, SIMIONE VE ENRIQUE SÖZLERİ

"Simeone'den savunma yerleşimi, kompaktlık, pres, geçiş oyunları ve duran top organizasyonlarını öğrendim. Luis Enrique'den hücum yerleşimi, kapalı savunmalara karşı çözüm üretme ve alan kullanımını öğrendim. Fatih Terim'den ise oyuncu ilişkilerini ve stresli anlarda çözüm bulmayı öğrendim."

ATLETICO MADRID VE BARCELONA KARİYERİ HAKKINDA

"Orada hep birlikte büyüdük. Başarı için acı çekmeyi Atleti'de öğrendim. Kulübün en başarılı döneminin parçasıydım. Birlikte güldük, birlikte savaştık. Hep gurur duyacağım. Barcelona forması giymek özeldir. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da küresel bir marka nasıl olunur, orada gördüm. 'Mes que un club' sözünün ne anlama geldiğini hissettim. Uzun sürebilir miydi? Evet ama kimseyi suçlamıyorum."

ATLETICO MADRID'İ BİR GÜN ÇALIŞTIRMAK İSTER MİSİN?

"Elbette büyük hayallerim var ama her şey adım adım olur. Simeone inanılmaz bir teknik direktör. Onunla çalışan herkes hayat boyu hayranı olur. Şu an Shakhtar'da çok mutluyum. Atletico benim evim ama zaman ne gösterir bilinmez." ifadelerini kullandı.