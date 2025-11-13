CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere-Sırbistan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu 7. haftasında İngiltere ile Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Thomas Tuchel yönetiminde namağlup yoluna devam eden İngiltere, 10 puanla 3. sırada bulunan Sırbistan karşısında serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Kritik haftalara girilirken hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Öte yandan futbolsverler ise "İngiltere-Sırbistan maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, İngiltere-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 14:13
İngiltere-Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 7. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. İngiltere, sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak. Thomas Tuchel yönetiminde namağlup bir performans sergileyen İngilizler, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan 10 puanla 3. sırada yer alan Sırbistan, zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Kritik haftalara girilirken her iki ekip de hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İngiltere-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 7. haftasında oynanacak İngiltere-Sırbistan maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

İNGİLTERE-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-Sırbistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE-SIRBİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

Sırbistan: Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic

