Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı!

Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı!

Brezilya ekibi Sau Paulo'da forma giyen 34 yaşındaki Oscar antrenman esnasında kalp ritmindeki bozukluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar..

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 23:46
Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı!

Brezilya ekibi Sau Paulo'da forma giyen yıldız oyuncu Oscar, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Öğle saatlerinde kulüpte girdiği kardiyo testi sırasında fenalaşan 34 yaşındaki oyuncu sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kulüpten yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı..

'OSCAR'IN KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ'

Sau Paulo Oscar'ın son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı (11 Kasım) SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar'ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir. Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi'nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir. Kulüp, her zamanki prosedürleri uygulayarak ve oyuncunun gizliliğine saygı göstererek, tıbbi ekip tarafından onaylanan yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştur."

GERİ DÖNÜŞÜNDEN İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Çin'de geçirdiği 8 yılın ardından Ocak 2025'te altyapısından yetiştiği Sao Paulo kulübüne transfer olan Oscar, sakatlıklardan dolayı bu sezon yalnızca 21 maça çıkarken 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

