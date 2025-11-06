CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Galatasaray maçının ardından Ajax'ta flaş gelişme! Görevine son verdiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmesinin ardından Hollanda ekibi resmi sosyal medya hesabından teknik direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 18:33 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 18:48
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmesinin ardından Hollanda ekibi resmi sosyal medya hesabından teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verildiğini bir paylaşımla duyurdu. Ajax'ın paylaşımında,

"Ajax, John Heitinga'yı derhal askıya aldı. Baş antrenörün sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecekti, ancak şimdi feshedilecek. Aynı durum yardımcı antrenör Marcel Keizer için de geçerli. Ajax yeni bir baş antrenör arıyor; bu arada Heitinga'nın görevini Fred Grim devralacak."

İfadeleri yer aldı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
