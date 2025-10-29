CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Real Madrid UEFA'dan tazminat talep edecek! Avrupa Süper Lig anlaşmazlığı nedeniyle...

Real Madrid UEFA'dan tazminat talep edecek! Avrupa Süper Lig anlaşmazlığı nedeniyle...

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Avrupa Süper Lig projesindeki anlaşmazlık nedeniyle UEFA'dan tazminat talep edeceğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 16:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid UEFA'dan tazminat talep edecek! Avrupa Süper Lig anlaşmazlığı nedeniyle...

İspanyol kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Madrid İl Mahkemesinin UEFA ve LaLiga tarafından yapılan itirazları reddetmesini memnuniyetle karşıladık. Bu karar, UEFA'nın Avrupa Süper Lig konusunda, AB Adalet Divanı kararı doğrultusunda, hakim durumunu kötüye kullanarak Avrupa Birliği'nin serbest rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini doğruluyor." değerlendirmesi yapıldı.

Kararın, Real Madrid'in uğradığı yüklü zararların tazmin edilmesinin yolunu açtı da vurgulanan açıklamada, "Kulüp, küresel futbolun ve taraftarlarının iyiliği için çalışmaya devam edeceğini duyururken UEFA'dan uğradığı büyük zararın tazminini talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

AVRUPA SÜPER LİGİ GİRİŞİMİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak yer alacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı. Avrupa Birliği Adalet Divanı ise UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetmişti.

Bursa Yıldırım Spor-Alanyaspor | CANLI
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Real Betis'ten Amrabat atağı!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı! Montella'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı! 16:20
Newcastle United-Tottenham maçı detayları! Newcastle United-Tottenham maçı detayları! 15:59
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! 15:50
Filenin Efeleri'nin İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı açıklandı! Filenin Efeleri'nin İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı açıklandı! 15:06
G.Saraylı futbolcular Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı G.Saraylı futbolcular Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı 15:07
Swansea City-Manchester City maçı detayları! Swansea City-Manchester City maçı detayları! 15:08
Daha Eski
Arsenal-Brighton maçı CANLI izle! Arsenal-Brighton maçı CANLI izle! 15:30
Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu! Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu! 15:35
Wolverhampton-Chelsea maçı detayları! Wolverhampton-Chelsea maçı detayları! 15:44
Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı detayları! Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı detayları! 13:00
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu 13:14
Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman? Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman? 13:19