CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manisa FK-Muğlaspor maçı canlı izle: Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Muğlaspor maçı canlı izle: Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Manisa FK ile Muğlaspor karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta tur biletini almak isteyen Manisa ekibi, güçlü rakibine karşı 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Muğlaspor ise Türkiye Kupası'nda devam etmenin yollarını arayacak. Futbolseverler, "Manisa FK-Muğlaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 13:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK-Muğlaspor maçı canlı izle: Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Muğlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Manisa'da sahne alıyor. Manisa FK, taraftarı önünde ağırlayacağı Muğlaspor karşısında turu geçerek moral bulmak istiyor. Son haftalarda istediği sonuçlardan uzak kalan siyah-beyazlılar, 4 maçlık galibiyet özlemine son vermek ve kupada iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Diğer yandan Muğlaspor, zorlu bir deplasman mücadelesine hazırlanıyor. Peki, Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Manisa FK-Muğlaspor maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Manisa FK-Muğlaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Muğlaspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Muğlaspor maçı hakemi Ayberk Demirbaş oldu. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Kerem İlitangil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hatem Yarar üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan-REKLAM
G.Saray'a Singo müjdesi!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var | 9 bina tedbiren boşaltıldı
Real Betis'ten Amrabat atağı!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman? Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman? 12:43
F.Bahçe eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek F.Bahçe eğitim desteğine Koruncuk Vakfıyla devam edecek 12:19
RC Strasbourg-Auxerre maçı detayları! RC Strasbourg-Auxerre maçı detayları! 11:49
Çankaya SK-1461 Trabzon FK maçı detayları! Çankaya SK-1461 Trabzon FK maçı detayları! 11:04
"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" 11:05
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 11:07
Daha Eski
Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor maçı detayları! Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor maçı detayları! 11:16
Marsilya - Angers maçı detayları! Marsilya - Angers maçı detayları! 11:28
Orduspor 1967-Erbaaspor maçı ne zaman? Orduspor 1967-Erbaaspor maçı ne zaman? 11:30
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 09:10
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:15
Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? 09:39