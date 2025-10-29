Manisa FK-Muğlaspor maçı canlı izle: Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Muğlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Manisa'da sahne alıyor. Manisa FK, taraftarı önünde ağırlayacağı Muğlaspor karşısında turu geçerek moral bulmak istiyor. Son haftalarda istediği sonuçlardan uzak kalan siyah-beyazlılar, 4 maçlık galibiyet özlemine son vermek ve kupada iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Diğer yandan Muğlaspor, zorlu bir deplasman mücadelesine hazırlanıyor. Peki, Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Manisa FK-Muğlaspor maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Manisa FK-Muğlaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Muğlaspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Muğlaspor maçı hakemi Ayberk Demirbaş oldu. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Kerem İlitangil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hatem Yarar üstlenecek.