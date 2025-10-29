Köln-Bayern Münih maçı CANLI izle! DFB Pokal Köln Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Kupası DFB Pokal'da bu hafta ortasında gözler Köln – Bayern Münih maçına çevrildi. Taraftarlar, "Köln – Bayern Münih maçı canlı izleme linki nereden? Maç şifresiz mi?" sorularının yanıtını arıyor. FC Köln, Bundesliga'daki dalgalı performansına rağmen DFB Pokal'da sürpriz yapmak istiyor. Billy Goats, 34 yıl önce finale kalmalarına rağmen kupayı kazanamamıştı ve kırk yıllık hasreti sona erdirmek için sahaya çıkıyor. "Köln-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta ve canlı izlenir?" soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Köln-Bayern Münih DFB Pokal maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KÖLN-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Köln-Bayern Münih karşılaşması bu akşam saat 22:45'te başlayacak.

KÖLN-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih, 2025-26 sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptı ve DFB Pokal'da da iddialı bir duruş sergiliyor. Bundesliga'daki güçlü performansını kupaya taşımak isteyen Bavyera devi, hem hücumda hem de savunmada disiplinli oyunuyla sahada fark yaratmayı hedefliyor. Köln-Bayern Münih maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

🏆 Mit starker Köln-Serie auf Mission Achtelfinale 💪Die Fakten zu #KOEFCB 📊⬇️ pic.twitter.com/uO776TXNGC — FC Bayern München (@FCBayern) October 29, 2025

MAÇ ÖN İZLEMESİ: FC KÖLN – BAYERN MÜNİH DFB-POKAL MAÇI

👉 FC Köln taraftarları, kulüplerinin DFB-Pokal'ı en son 1983 yılında kazandığında henüz doğmamıştı. Bu uzun süreli kupasız döneme son vermeye en çok yaklaştıkları an ise 34 yıl önce finale kalmalarıydı.

👉 Billy Goats, kırk yıllık hasrete son verebilmek için bu sezon Almanya ve Avrupa'da hiçbir takımın başaramadığı zorlu bir görevi yerine getirmeli: Bayern Münih'i mağlup etmek. Ancak son Bundesliga performansları, bu hedefin kolay olmayacağını gösteriyor. Köln, oynadığı son beş lig maçından dördünü kaybetti ve puan toplamakta zorlandı.

👉 Geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşan Lukas Kwasniok'un ekibi, 96. dakikada yediği golle maçı 1-0 kaybetti. Üstelik Köln, Signal Iduna Park'ta tek bir şut bile çekemedi ve bu, bu sezon attığı ilk gol eksikliği olan maç oldu.

👉 Köln, 2011'den bu yana Bayern Münih karşısında galibiyet alamadı ve bu maçla birlikte 20 maçlık galibiyetsiz seriye son vermek istiyor. Ancak karşısındaki rakip, son beş sezonun Bundesliga şampiyonu Bayern Münih. Bavyera devi, sezona tarihi bir başlangıç yaptı ve oynadığı 13 resmi maçın tamamını kazandı. Bu performans, teknik direktör Vincent Kompany'e yeni bir sözleşme kazandırdı.

👉 Bayern, hücumda etkili bir görüntü sergileyerek 13 maçta toplam 47 gol attı. Bu gollerden üçü, Bundesliga'da geçtiğimiz cumartesi günü Borussia Mönchengladbach karşısında geldi. Sezon sonunda birden fazla kupayı hedefleyen Bavyera ekibi için işler yolunda; bu hedefler arasında DFB-Pokal da bulunuyor.

👉 Son beş sezonda DFB-Pokal'ı kazanamayan Bayern Münih, en son 2020 yılında Bayer Leverkusen karşısında aldığı galibiyetle kupayı kaldırmıştı. O tarihten bu yana Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Leverkusen ve VfB Stuttgart gibi takımların finale çıkmasıyla kendi final fırsatlarını değerlendiremedi.

