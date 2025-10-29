Arsenal-Brighton maçı CANLI izle! EFL Kupası Arsenal Brighton maçı nasıl izlenir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere EFL Kupası dördüncü turunda futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor! Peki, Arsenal-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Premier Lig’in zirvesinde yer alan Arsenal, Emirates Stadyumu’nda bu sezonun flaş takımlarından Brighton & Hove Albion’ı ağırlayacak. Peki, EFL Kupası Arsenal Brighton maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 15:30
EFL Kupası dördüncü turunda gözler Emirates Stadyumu'nda! Arsenal-Brighton maçı canlı izle aramaları hız kazanırken, futbolseverler bu kritik karşılaşmanın tüm detaylarını merak ediyor. Premier Lig'in lideri Arsenal, ligdeki başarılı performansını kupaya da taşımak istiyor. İlk turda Port Vale karşısında zor anlar yaşayan kırmızı-beyazlılar, turu geçmeyi başarmış ve şimdi bir diğer zorlu sınavla karşı karşıya. Peki, EFL Kupası Arsenal Brighton maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Arsenal - Brighton maçını takip etmek için tıklayınız.

ARSENAL BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal – Brighton İngiltere Lig Kupası maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak.

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Maç Exxen'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal'in muhtemel ilk 11'i: Kepa, White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly, Eze, Norgaard, Merino, Nwaneri, Gyokeres, Trossard

Brighton'ın muhtemel ilk 11'i: Steele, Wieffer, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Baleba, Ayari, Gomez, Rutter, Minteh, Welbeck

ARSENAL - BRIGHTON MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

