Arsenal-Brighton maçı CANLI izle! EFL Kupası Arsenal Brighton maçı nasıl izlenir?

EFL Kupası dördüncü turunda gözler Emirates Stadyumu'nda! Arsenal-Brighton maçı canlı izle aramaları hız kazanırken, futbolseverler bu kritik karşılaşmanın tüm detaylarını merak ediyor. Premier Lig'in lideri Arsenal, ligdeki başarılı performansını kupaya da taşımak istiyor. İlk turda Port Vale karşısında zor anlar yaşayan kırmızı-beyazlılar, turu geçmeyi başarmış ve şimdi bir diğer zorlu sınavla karşı karşıya. Peki, EFL Kupası Arsenal Brighton maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

ARSENAL BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal – Brighton İngiltere Lig Kupası maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak.

ARSENAL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Maç Exxen'de canlı yayınlanacak.

Under the lights tonight... ✨ It's MATCHDAY for the Albion in the Carabao Cup! 👊 pic.twitter.com/C5atZ3KPq2 October 29, 2025

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal'in muhtemel ilk 11'i: Kepa, White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly, Eze, Norgaard, Merino, Nwaneri, Gyokeres, Trossard

Brighton'ın muhtemel ilk 11'i: Steele, Wieffer, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Baleba, Ayari, Gomez, Rutter, Minteh, Welbeck

