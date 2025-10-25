CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fark yok sevgi var

Fark yok sevgi var

Otizmli bireylerin A Milli Takım oyuncularını fotoğrafladığı sergide, TFF ve ÖDEDDER iş birliğiyle anlamlı bir projeye imza atıldı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Fark yok sevgi var
TFF ile Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğinde hayata geçirilen "Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" projesinin sergisi, otizmli bireylerin A Milli Futbol Takımı oyuncularını fotoğrafladığı eserlerle Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıldı. Açılışa TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe, tiyatro sanatçıları Emre Özmen ve Özlem Maden'in yanı sıra aileler ile basın mensupları katıldı. Sergide Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral gibi milli futbolcuların fotoğrafları yer alıyor. Eserler satışa sunulacak; gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olacak.
