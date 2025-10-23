Berke Özer yine penaltı kurtardı ama yenilgiye engel olamadı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Lille, Yunan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 4-3 PAOK'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada bir kez daha adından söz ettiren isim Lille forması giyen milli kalecimiz Berke Özer oldu. Berke, 71. dakikada PAOK'un yıldızı Andrija Zivkovic'in kullandığı penaltıda kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

Milli kaleci, geçtiğimiz haftalarda Roma karşısında tekrarlanan üç penaltının tamamını kurtararak Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. PAOK karşısında da aynı refleksleri sergileyen Berke, son iki Avrupa maçında tam dört penaltıyı kurtarma başarısı gösterdi.

Ancak bu performans, Lille'e puan getirmeye yetmedi. Fransız ekibi sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

