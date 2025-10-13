Slovenya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri B Grubu Slovenya İsviçre maçı CANLI izle!

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grubun kritik mücadelesinde Slovenya ile İsviçre, Pazartesi gecesi karşı karşıya geliyor. Ljubljana'da oynanacak mücadelede İsviçre, elemelerdeki mükemmel performansını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, "Slovenya İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Slovenya İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

SLOVENYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovenya ile İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır.

SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya - İsviçre mücadelesi, Türkiye'de dijital yayın platformu olan Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

MUHTEMEL 11'LER

Slovenya'nın muhtemel ilk 11'i: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Brekalo; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Seslar; Sesko, Gradisar

İsviçre'nin muhtemel ilk 11'i: Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Rieder, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye

