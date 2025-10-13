CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Slovenya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri B Grubu Slovenya İsviçre maçı CANLI izle!

Slovenya ile İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İsviçre Milli Takımı, şu ana kadar oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılarak B Grubu’nda lider konumda. Ev sahibi Slovenya ise ikinci sırayı kovalıyor ve bu maçtan alacağı puanla gruptaki dengeleri değiştirmek istiyor. Futbolseverler, “Slovenya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?” sorusunu araştırıyor. Peki, Slovenya İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 14:08
Dünya Kupası Elemeleri B Grubu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grubun kritik mücadelesinde Slovenya ile İsviçre, Pazartesi gecesi karşı karşıya geliyor. Ljubljana'da oynanacak mücadelede İsviçre, elemelerdeki mükemmel performansını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, "Slovenya İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Slovenya İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Slovenya İsviçre maçını izlemek için tıklayınız.

SLOVENYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovenya ile İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır.

Slovenya İsviçre maçı

SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya - İsviçre mücadelesi, Türkiye'de dijital yayın platformu olan Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Slovenya İsviçre maçı

MUHTEMEL 11'LER

Slovenya'nın muhtemel ilk 11'i: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Brekalo; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Seslar; Sesko, Gradisar

İsviçre'nin muhtemel ilk 11'i: Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Rieder, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye

SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

