Kosova Slovenya maçı yayın bilgisi | Kosova - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Kosova Slovenya maçı yayın bilgisi | Kosova - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Kosova, Slovenya ekibi ile mücadele edecek. Son maçında İsveç'i yenerek tüm dünyayı şaşkına çeviren Kosova, iki ay içinde ikinci galibiyetle tarihe adını yazdırmak için sahaya çıkacak. Slovenya ise henüz galibiyet alamayarak sezona yavaş bir başlangıç yaptı. Marco Guida'nın yönetiminde oynanacak Kosova - Slovenya maçının tüm detaylarını sizler için derledik.

10 Ekim 2025 Cuma 11:52
Kosova Slovenya maçı yayın bilgisi | Kosova - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Kosova - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla başlıyor. Avrupa Elemeleri'nin B Grubu ilk maçında, son yıllarda yakaladığı önemli ivmeyle uluslararası futbola adım atan Kosova, Slovenya'yı konuk edecek. Eleme grubunda İsveç'i 2-0 yenen Kosova, grupta ikinci sırada yer alıyor. Slovenyalılar ise yavaş bir başlangıç yaptıkları sezonda yeniden ivme kazanmak için sahaya çıkacak. İşte Kosova - Slovenya maçı yayın bilgileri...

KOSOVA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kosova - Slovenya maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOSOVA - SLOVENYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kosova: Muriç; Gallapeni, Aliti, Dellova, Krasniqi, Voyvoda; Muslija, Rexhbecaj, Avdullahu; Rrahmani, Muriqi

Slovenya : Oblak; Janza, Bijol, Drkusic, Karnicnik; Lovric, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic; Vipotnik, Sesko

Kosova-Slovenya maçı hangi kanalda?

Slovenya, Dünya Kupası elemelerine evinde İsveç'le 2-2 berabere kalıp, grup lideri İsviçre'ye de 3-0 yenilerek başladıktan sonra zorlu bir mücadele veriyor. Milli takım, 2024'ün başından bu yana sadece üç resmi müsabaka galibiyeti elde edebildi; bunlardan ikisi Kazakistan'a karşıydı. Slovenya, Kosova ile resmi maçlarda iki kez karşılaştı ve her iki maçı da beş yıl önce tek gollü farkla kazandı.

