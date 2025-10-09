CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jose Mourinho: Benfica beni her gün şaşırtıyor!

Jose Mourinho: Benfica beni her gün şaşırtıyor!

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz ekibine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, kulübün hem yapısıyla hem de insan kalitesiyle kendisini etkilediğini söyledi. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 15:21
Jose Mourinho: Benfica beni her gün şaşırtıyor!

Fenerbahçe macerasının ardından ülkesine dönerek Benfica'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho, kulübü hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Benfica'da her geçen gün daha fazla etkilendiğini belirtti.

"Benfica büyük bir kulüp ve burada beni hâlâ şaşırtmaya devam ediyorlar." diyen Mourinho, kulübün hem fiziksel altyapısı hem de insani yapısıyla fark yarattığını ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: "Dürüst olmak gerekirse, dışarıdan duyduklarınız ile her gün yaşadıklarınız çok farklı şeyler. Fiziksel yapı bir şey ama insan yapısı başka bir şey. Burası gerçekten harika bir kulüp."

Mourinho, Benfica'daki çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Benfica, bir teknik direktörün ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip." dedi.

Portekizli teknik adam, yeni görevinde hedefinin Benfica'yı hem Portekiz'de hem de Avrupa'da yeniden zirveye taşımak olduğunu da vurguladı.

