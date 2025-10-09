Jose Mourinho: Benfica beni her gün şaşırtıyor!

Fenerbahçe macerasının ardından ülkesine dönerek Benfica'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho, kulübü hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Benfica'da her geçen gün daha fazla etkilendiğini belirtti.

"Benfica büyük bir kulüp ve burada beni hâlâ şaşırtmaya devam ediyorlar." diyen Mourinho, kulübün hem fiziksel altyapısı hem de insani yapısıyla fark yarattığını ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: "Dürüst olmak gerekirse, dışarıdan duyduklarınız ile her gün yaşadıklarınız çok farklı şeyler. Fiziksel yapı bir şey ama insan yapısı başka bir şey. Burası gerçekten harika bir kulüp."

Mourinho, Benfica'daki çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Benfica, bir teknik direktörün ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip." dedi.

Portekizli teknik adam, yeni görevinde hedefinin Benfica'yı hem Portekiz'de hem de Avrupa'da yeniden zirveye taşımak olduğunu da vurguladı.