Avusturya 10-0 San Marino | MAÇ SONUCU-ÖZET

Viyana'da Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren rakip kaleyi abluka altına alan Avusturya, 7. dakikada Schmid'in golüyle perdeyi açtı. 8. dakikada Arnautovic farkı ikiye çıkardı. 24. dakikada Gregoritsch, 30 ve 42. dakikalarda Posch, 45. dakikada ise Laimer skoru 6-0'a getirdi.

İkinci yarıda tempo düşmedi. 47. dakikada Arnautovic farkı yediye çıkarırken, 76. dakikada Wurmbrand ve 83 ve 84. dakikalarda Arnautovic'in golleriyle skor 10-0'a taşındı.

Bu sonuçla Avusturya 5 maçta 15 puana ulaşarak liderliğini pekiştirdi. San Marino ise 6 maç sonunda puanla tanışamadı ve eksi 27 averajla grubun son sırasında kaldı. Avusturya, bu skorla elemelerin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.