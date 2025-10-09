CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Avusturya 10-0 San Marino | MAÇ SONUCU-ÖZET

Avusturya 10-0 San Marino | MAÇ SONUCU-ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda San Marino'yu ağırlayan Avusturya, mücadeleden 10-0 farklı galip ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 00:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avusturya 10-0 San Marino | MAÇ SONUCU-ÖZET

Viyana'da Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren rakip kaleyi abluka altına alan Avusturya, 7. dakikada Schmid'in golüyle perdeyi açtı. 8. dakikada Arnautovic farkı ikiye çıkardı. 24. dakikada Gregoritsch, 30 ve 42. dakikalarda Posch, 45. dakikada ise Laimer skoru 6-0'a getirdi.

İkinci yarıda tempo düşmedi. 47. dakikada Arnautovic farkı yediye çıkarırken, 76. dakikada Wurmbrand ve 83 ve 84. dakikalarda Arnautovic'in golleriyle skor 10-0'a taşındı.

Bu sonuçla Avusturya 5 maçta 15 puana ulaşarak liderliğini pekiştirdi. San Marino ise 6 maç sonunda puanla tanışamadı ve eksi 27 averajla grubun son sırasında kaldı. Avusturya, bu skorla elemelerin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade!
DİĞER
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Dünya devinden gelecek...
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
A. Efes sarstı ama deviremedi!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan güzel başlangıç! G.Saray'dan güzel başlangıç! 22:42
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 22:00
Trabzonspor'da Rizespor hazırlıkları başladı Trabzonspor'da Rizespor hazırlıkları başladı 21:59
Nusaybin’de açılış gerçekleşti Nusaybin’de açılış gerçekleşti 21:20
F.Bahçe Medicana finalde! F.Bahçe Medicana finalde! 21:18
F.Bahçe'den farklı başlangıç F.Bahçe'den farklı başlangıç 21:17
Daha Eski
Cezayir Dünya Kupası biletini aldı! Cezayir Dünya Kupası biletini aldı! 21:16
Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan mesaisi! Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan mesaisi! 20:17
Beşiktaş'ta çifte mesai! Beşiktaş'ta çifte mesai! 20:15
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 19:34
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 18:41
F.Bahçe'de çift antrenman F.Bahçe'de çift antrenman 18:21