CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var?

Galatasaray – Beşiktaş derbisi öncesi muhtemel 11’ler merak ediliyor. Peki derbide hangi futbolcular sahaya çıkacak? Galatasaray’da Osimhen kadroda yer alacak mı, yoksa sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek mi? Beşiktaş’ta Jota Silva ve Rafa Silva gibi yıldızların performansı taraftara umut verecek mi? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 15:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var?

Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11 belli oldu mu? Süper Lig'in dev mücadelesi Galatasaray – Beşiktaş maçı öncesi futbolseverlerin en merak ettiği soru hangi oyuncuların sahada olacağı oluyor. Galatasaray hangi isimlerle sahaya çıkacak, Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl şekillenecek? Orta sahada Torreira ve Ndidi karşı karşıya gelecek mi? Derbi öncesi teknik direktörlerin tercihleri ve sahada olması beklenen yıldızlar merak ediliyor. İki ezeli rakibin sahaya çıkacağı muhtemel kadrolar derbi öncesinde büyük heyecan yaratıyor. Peki, Osimhen, Abraham, Rafa Silva, Torreira kadroda mı? Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

GAŞATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
DİĞER
Okan Buruk'a Liverpool zaferi sonrası sürpriz talip! Dev maç sonrası harekete geçtiler...
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! 14:45
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı 14:41
Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı 14:37
Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? 14:19
Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? 14:14
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! 14:13
Daha Eski
Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:10
PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza 14:06
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 13:54
Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? 13:48
Bournemouth - Fulham maçı hangi kanalda? Bournemouth - Fulham maçı hangi kanalda? 13:41
G.Saray ile Beşiktaş arasında 359. randevu G.Saray ile Beşiktaş arasında 359. randevu 13:37