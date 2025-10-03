CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FIFA'dan skandal İsrail kararı! "Jeopolitik sorunları çözemeyiz"

FIFA'dan skandal İsrail kararı! "Jeopolitik sorunları çözemeyiz"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin'de soykırım yapan İsrail'i futbol organizasyonlarından men etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 22:07
FIFA'dan skandal İsrail kararı! "Jeopolitik sorunları çözemeyiz"

Birleşmiş Milletler, katil İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım sonrası İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesiyle ilgili çağrı yapmıştı.

Konuyla ilgili gözler FIFA'ya çevrilirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan açıklama geldi.

Infantino, "FIFA olarak, bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya kararlıyız. Bugün dünyada var olan birçok çatışmada acı çekenlerin yanındayız ve futbolun şu anda iletebileceği en önemli mesaj barış ve birlik mesajıdır. FIFA jeopolitik sorunları çözemez, ancak futbolu tüm dünyada teşvik etmeli ve onun birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerini kullanmalıdır." ifadelerini kullandı.

