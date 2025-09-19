Al Ahli 3-3 Al Hilal (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral attı Al Ahli geri döndü!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig 3. hafta maçında Al Hilal'e karşı 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı.

MERİH DEMİRAL'DAN 90+1'DE GELEN GOL

Al Ahli'nin golleri 78. ve 87. dakikalarda Ivan Toney ile 90+1. dakikada Merih Demiral'dan geldi. Al Hilal'in gollerini ise 12. dakikada Theo Hernandez ve 24. ile 41. dakikalarda Malcom kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Al Ahli de Al Hilal de 5 puana yükseldi.

Al Ahli, ligin 4. haftasında Al Hazem ile karşılaşacak. Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u konuk edecek.