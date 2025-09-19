CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al Ahli 3-3 Al Hilal (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral attı Al Ahli geri döndü!

Al Ahli 3-3 Al Hilal (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral attı Al Ahli geri döndü!

Suudi Arabistan Pro Lig 3. hafta maçında Al Ahli sahasında Al Hilal'i ağırladı. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da gol attığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 23:26
Al Ahli 3-3 Al Hilal (MAÇ SONUCU ÖZET) | Merih Demiral attı Al Ahli geri döndü!

Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig 3. hafta maçında Al Hilal'e karşı 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı.

MERİH DEMİRAL'DAN 90+1'DE GELEN GOL

Al Ahli'nin golleri 78. ve 87. dakikalarda Ivan Toney ile 90+1. dakikada Merih Demiral'dan geldi. Al Hilal'in gollerini ise 12. dakikada Theo Hernandez ve 24. ile 41. dakikalarda Malcom kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Al Ahli de Al Hilal de 5 puana yükseldi.

Al Ahli, ligin 4. haftasında Al Hazem ile karşılaşacak. Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u konuk edecek.

