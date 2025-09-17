CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE!

Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci tur mücadeleleri arasında yer alan Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Peki, Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 14:40 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 14:41
Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE!

Ev sahibi Küçükçekmece Sinop Spor, saha avantajını kullanarak kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Takım, hazırlıklarını tamamlayarak taraftarının önünde sahaya çıkacak. Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı, ev sahibi için önemli bir fırsat olacak. Peki, Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 15.00'te Bolluca Stadı'nda oynanacak.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

