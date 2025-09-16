CANLI SKOR ANA SAYFA
Erling Haaland: Altay'ı tanıyorum

Erling Haaland: Altay’ı tanıyorum

Premier Lig'deki dev derbide Manchester City, Altay Bayındır'ın forma giydiği Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Erling Haaland galibiyet sonrası yaptığı açıklamada Altay Bayındır'ı iyi tanıdığını belirterek "Kalesinden çok fazla çıkacağını, hücum edeceğini biliyordum. Onu izleyen herkes bunu bilir" dedi. Milli file bekçisi Altay Bayındır, bundan önceki 3 Premier Lig maçında da Manchester United'ın kalesini korumuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Erling Haaland: Altay’ı tanıyorum

Premier Lig'deki dev derbide Manchester City, Altay Bayındır'ın forma giydiği Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Erling Haaland galibiyet sonrası yaptığı açıklamada Altay Bayındır'ı iyi tanıdığını belirterek "Kalesinden çok fazla çıkacağını, hücum edeceğini biliyordum. Onu izleyen herkes bunu bilir" dedi. Milli file bekçisi Altay Bayındır, bundan önceki 3 Premier Lig maçında da Manchester United'ın kalesini korumuştu.

