Al Ettifaq - Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq - Al Kholood maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Al Ettifaq sahasında Al Kholood'u ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Al Ettifaq - Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Ettifaq - Al Kholood MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Al Ettifaq - Al Kholood maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
