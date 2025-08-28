Al Ettifaq - Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Al Ettifaq sahasında Al Kholood'u ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Al Ettifaq - Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ettifaq - Al Kholood MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ettifaq - Al Kholood maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.