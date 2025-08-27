Oxford United-Brighton maçı izle | Oxford United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Oxford United-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası heyecan ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Brighton, alt lig temsilcisi Oxford United ile karşılaşacak. Kupada her zaman sürpriz sonuçların yaşanabileceğini bilen Brighton, bu kez işi sıkı tutarak hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Sezona Fabian Hürzeler yönetiminde etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Brighton, kupa sahnesinde başarılı bir sonuç almayı amaçlıyor. Peki, Oxford United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OXFORD UNITED-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 2. turunda oynanacak Oxford United-Brighton maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

OXFORD UNITED-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Oxford United: Cumming; Ter Avest, Helik, Moore, Currie; De Keersmaecker, Brannagan; Mills, Lankshear, Dembele; Harris

Brighton: Steel; Veltman, Coppola, Boscagli, Ferdi Kadıoğlu; Hinshelwood, Gomez; Gruda, O'Riley, Minteh; Welbeck