Crystal Palace (3) 2-2 (2) Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Liverpool ile son FA Cup şampiyonu Crystal Palace, Community Shield kupası için karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Crystal Palace, ikinci yarıda skoru eşitleyerek maçı seri penaltı atışlarına taşıdı.

Penaltı atışlarında Live'yi 3-2 mağlup eden ekip, tarihinde ilk defa çıktığı Community Shield'da kupayı müzesine götürdü.

Liverpool'un gollerini dakika 4'te Hugo Ekitike ve dakika 21'de Jeremie Frimpong kaydetti.

Crystal Palace adına fileleri havalandıran oyuncular ise Jean-Philippe Mateta (17. dakikada penaltı atışı ile) ve Ismaila Sarr (dk. 77) oldu.

TARTIŞILAN KARAR

Maçın hakemi Chris Kavanagh, aşağıdaki pozisyonu VAR'da inceledikten sonra devam kararı vererek tepki topladı.