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Haberler Futbol Real Sociedad Gonçalo Guedes'i transfer etti!

Real Sociedad Gonçalo Guedes'i transfer etti!

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Gonçalo Guedes'i kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 23:37
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Real Sociedad Gonçalo Guedes'i transfer etti!

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Gonçalo Guedes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, Portekizli kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, çok iyi oynayan, hücum odaklı ve hırslı bir takıma geldiğini belirterek" Takımın son yıllarda gösterdiği seviye ve oyun tarzı, Real Sociedad'ı seçmemin temel nedenleri arasında oldu," dedi.

Kariyerinde Benfica, Paris Saint-Germain, Valencia, Villarreal ve son olarak Wolverhampton formaları giyen Guedes, Portekiz Milli Takımı ile 2019'da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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