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Haberler Futbol Liverpool 3-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU-ÖZET

Liverpool 3-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU-ÖZET

Hazırlık maçı kapsamında Athletic Bilbao'yu ağırlayan Liverpool, mücadeleyi 3-2 kazandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 23:55
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Liverpool 3-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU-ÖZET

Liverpool ve Athletic Club Bilbao, hazırlık maçı kapsamında Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım prova maçını 3-2 kazandı.

Mücadelede açılış, dakika 14'te Muhammed Salah'tan geldi.

29. dakikada Ohian Sancet ile golü bulan konuk ekip, ilk yarıyı berabere kapattı.

İkinci yarıda Gakpo, dakika 55'te attığı gol ile Liverpool'u 2-1 öne geçirdi.

64. dakikada Maroan Sannadi, skoru yeniden eşitleyen isim oldu.

70. dakikada tekrar sahneye çıkan Gakpo, skoru belirledi ve karşılaşma 3-2 Liverpool üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiliz ekibinde Salah, dakika 81'de penaltıyı gole çeviremedi.

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