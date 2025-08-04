Liverpool 3-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU-ÖZET

Liverpool ve Athletic Club Bilbao, hazırlık maçı kapsamında Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım prova maçını 3-2 kazandı.
Mücadelede açılış, dakika 14'te Muhammed Salah'tan geldi.
29. dakikada Ohian Sancet ile golü bulan konuk ekip, ilk yarıyı berabere kapattı.
İkinci yarıda Gakpo, dakika 55'te attığı gol ile Liverpool'u 2-1 öne geçirdi.
64. dakikada Maroan Sannadi, skoru yeniden eşitleyen isim oldu.
70. dakikada tekrar sahneye çıkan Gakpo, skoru belirledi ve karşılaşma 3-2 Liverpool üstünlüğü ile sonuçlandı.
İngiliz ekibinde Salah, dakika 81'de penaltıyı gole çeviremedi.