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Haberler Futbol Ada'da Maddison şoku!

Ada'da Maddison şoku!

Premier Lig ekibi Tottenham'ın en önemli oyuncularından biri olan James Maddison, bir kez daha sakatlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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Ada'da Maddison şoku!

Premier Lig ekibi Tottenham'ın en önemli oyuncularından biri olan James Maddison, bir kez daha sakatlandı. Newcastle United ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 75. dakikasında oyuna dahil olan İngiliz yıldız, dizinden bir sakatlık yaşayarak sedye eşliğinde 86. dakikada yerini Min-Hyeok Yang'a bıraktı. İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon diz sakatlığı sebebiyle 52 gün sahalardan uzak kalmıştı.

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