Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Tottenham ile Newcastle United, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in iki önemli takımının kozlarını paylaşacağı karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Mücadele öncesi Heung-Min Son'un geleceği belli olurken, futbolseveler ise "Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Tottenham ile Newcastle United, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. İki kulübün de taktiklerini ve transferlerini sahada test edeceği bu mücadele, futbolseverler için adeta sezon öncesi bir şölen niteliğinde. Özellikle, "Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle" konusu gündem olmayı sürdürürken, hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar...
TOTTENHAM-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var. 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum."