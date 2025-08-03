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Haberler Futbol Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Tottenham ile Newcastle United, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in iki önemli takımının kozlarını paylaşacağı karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Mücadele öncesi Heung-Min Son'un geleceği belli olurken, futbolseveler ise "Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 10:06
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Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Tottenham ile Newcastle United, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. İki kulübün de taktiklerini ve transferlerini sahada test edeceği bu mücadele, futbolseverler için adeta sezon öncesi bir şölen niteliğinde. Özellikle, "Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle" konusu gündem olmayı sürdürürken, hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar...

Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı 3 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-NEWCASTLE UNITED MAÇI CANLI İZLE

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Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Kinskı; Spence, Danso, Vušković, Davies; Gray, Bissouma; Johnson, Maddison, Son; Tel

Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United: Pope; Livramento, Schär, Burn, Trippier; Guimarães, Miley, Tonali; Murphy, Elanga, Gordon

Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEUNG-MIN SON TOTTENHAM'DAN AYRILIYOR

Premier Lig'in köklü takımlarından Tottenham'da 10 yıldır forma giyen Heung-Min Son, bu yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.

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Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3 Ağustos Pazar günü oynanacak Newcastle United hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen 33 yaşındaki futbolcu şu açıklamalarda bulundu:

Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

"Basın toplantısına başlamadan önce, bu yaz Kulüpten ayrılmaya karar verdiğimi söylemek istedim. Saygılarımla, kulüp bu kararımda bana yardımcı oluyor.

Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Açıkçası verdiğim en zor karardı. Kulüpte 10 yıl geçirmek onu çok gururlandırıyor. Burada başarabileceğim her şeyi başardığımı hissediyorum. Takımın kararımı kabul etmesinden dolayı minnettarım.

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Tottenham-Newcastle United maçı canlı izle | Tottenham-Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var. 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum."

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