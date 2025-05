Almanya Bundesliga'da bu sezon şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'ten flaş bir hamle geldi.

Bavyera ekibi Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sona eren Jonathan Tah ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolcuyla ilgili Bayern Münih'ten resmi paylaşım geldi.

Welcome to the 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗬, Jona! ❤️🤍#ServusJona #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/elovp5Kj9m