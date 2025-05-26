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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kahramanmaraş İstiklal 2. Lig'e yükseldi

Kahramanmaraş İstiklal 2. Lig'e yükseldi

Nesine 3. Lig 3.-4. Grup Play- Off Finali'nde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, bu sezon Nesine 2. Lig'e yükselen altıncı takım oldu. Kahramanmaraş İstiklal'i şampiyonluğa taşıyan golleri Kerem Kaya, Ali Han Tunçer ve Aykut Çift kaydetti. Ayvalıkgücü'nün tek sayısını ise Oğuz'un kaçırdığı penaltının ardından Tugay Yıldırım attı. Kahramanmaraş İstiklal, maç sonu şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Kahramanmaraş İstiklal 2. Lig'e yükseldi
Nesine 3. Lig 3.-4. Grup Play- Off Finali'nde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, bu sezon Nesine 2. Lig'e yükselen altıncı takım oldu. Kahramanmaraş İstiklal'i şampiyonluğa taşıyan golleri Kerem Kaya, Ali Han Tunçer ve Aykut Çift kaydetti. Ayvalıkgücü'nün tek sayısını ise Oğuz'un kaçırdığı penaltının ardından Tugay Yıldırım attı. Kahramanmaraş İstiklal, maç sonu şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
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