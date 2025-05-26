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Kahramanmaraş İstiklal 2. Lig'e yükseldi
Nesine 3. Lig 3.-4. Grup Play- Off Finali'nde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, bu sezon Nesine 2. Lig'e yükselen altıncı takım oldu. Kahramanmaraş İstiklal'i şampiyonluğa taşıyan golleri Kerem Kaya, Ali Han Tunçer ve Aykut Çift kaydetti. Ayvalıkgücü'nün tek sayısını ise Oğuz'un kaçırdığı penaltının ardından Tugay Yıldırım attı. Kahramanmaraş İstiklal, maç sonu şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
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