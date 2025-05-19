Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum ne?

Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) ve İngiltere'de (Premier Lig) Liverpool'un şampiyonluklarının ardından İspanya'da (LaLiga) Barcelona mutlu sona ulaştı.

Napoli ve Inter'in rekabet ettiği İtalya'da (Serie A) ise şampiyonluk yarışı, son haftaya taşındı.

BARCELONA ŞAMPİYON OLDU

LaLiga'da Barcelona, hafta içi oynanan derbide Espanyol deplasmanında Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in golleriyle 2-0 kazanarak bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Barcelona, hafta sonu çıktığı 37. hafta maçında ise evinde Villarreal'e 3-2 mağlup oldu. Katalan ekibi, Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in attığı gollerle öne geçse de Ayoze Perez, Santiago Comesana ve Tajon Buchanan'ın gollerine engel olamadı.

Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1, deplasmanda ise Sevilla'yı 2-0 yendi. Mallorca karşısında 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler, Sevilla mücadelesinde 77 dakika görev aldı.

Ligde Barcelona 85, Real Madrid 81, Atletico Madrid 73, Athletic Bilbao 70 ve Villarreal 67 puanla ilk 5'te sıralanarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Son haftaya girilirken 59 puanlı Real Betis'in ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılımı kesinleşti.

Las Palmas ise Valladolid'in ardından ligden düşen ikinci takım oldu.

SERİE A'DA ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON HAFTAYA TAŞINDI

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren lider Napoli ve takipçisi Inter, 37. haftada puan kaybı yaşadı.

Napoli, Parma deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. Inter ise Lazio'yu ağırladığı maçta son dakikada gelen penaltı golüyle 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve liderlik şansını kaçırdı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ikinci golün asistini yaptı.

Atalanta'nın deplasmanda Genoa'yı 3-2 yendiği haftada, Juventus ise Udinese'yi 2-0'lık skorla geçti. Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, mücadeleyi iki asistle tamamladı.

Roma, sahasında Milan'ı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi.

Ligin 37. haftası sonunda Napoli 79 ve Inter 78 puan topladı. Napoli, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak son hafta maçında Cagliari'yi ağırlayacak. Inter ise aynı gün Como'ya konuk olacak. Napoli, son haftada kazanması, Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Zirvede puan eşitliği halinde ise Serie A şampiyonu, iki takım arasında oynanacak play-off maçıyla belirlenecek.

Napoli ve Inter'in yanı sıra üçüncülüğü garantileyen 74 puanlı Atalanta, Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Son haftaya girilirken dördüncülük yarışındaki Juventus (67), Roma (66) ve Lazio (65), son Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek için mücadele edecek.

Monza'nın ardından ligden düşen diğer iki takım da son hafta belirlenecek.

BUNDESLİGA'DA SEZON SONA ERDİ

Bayern Münih'in şampiyon olduğu Bundesliga'da 2024-2025 sezonu tamamlandı.

Bavyera ekibi, 34. haftada konuk olduğu Hoffenheim'ı Michael Olise, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve Harry Kane'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

İkinci sırayı alan Bayer Leverkusen'in Mainz 05 deplasmanında 2-2 berabere kaldığı haftada, üçüncü basamaktaki Eintracht Frankfurt ise Freiburg deplasmanında 3-1 kazandı.

Ligde Bayern Münih 82, Bayer Leverkusen 69, Eintracht Frankfurt 60 ve Borussia Dortmund 57 puanla ilk 4'te yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Freiburg, 55 puanla 5. olarak Avrupa Ligi'ne, Mainz 05 ise 52 puanla 6. sırayı elde ederek Konferans Ligi elemelerine kaldı.

Bochum ve Holstein Kiel ligden düşerken Heidenheim kümede kalabilmek için play-off maçlarına çıkacak.

LİGUE 1'DE SEZON TAMAMLANDI

PSG'nin şampiyonluğa ulaştığı Ligue 1'de 2024-2025 sezonu sona erdi.

Paris ekibi, 34. haftada ağırladığı Auxerre'i Khvicha Kvaratskhelia (2) ve Marquinhos'un golleriyle 3-1 mağlup etti.

Olimpik Marsilya, evinde Rennes'i 4-2'lik skorla geçerek ligi ikinci sırada bitirdi.

Lig üçüncüsü Monaco'nun Lens'a 4-0 kaybettiği son haftada Nice, Brest'i 6-0, Lille ise Reims'ı 2-1 yendi.

PSG 84, Marsilya 65 ve Monaco 61 puanla sezonu tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Nice, 60 puan ve averajla Lille'in önünde 4. sırayı alarak Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı elde etti. Lille, 5. olarak Avrupa Ligi'ne kalırken 6. basamaktaki Olimpik Lyon ise Konferans Ligi elemelerine katılacak.

Saint-Etienne, Montpellier'nin ardından ligden düşen ikinci takım oldu. Ligde 16. sırayı alan Reims ise kümede kalabilmek için play-off maçlarına çıkacak.

ARSENAL 3 HAFTA SONRA KAZANDI

Premier Lig'de Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 1-0 yenerek 3 hafta sonra galip geldi.

Chelsea'nin evinde Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği haftada Aston Villa ise sahasında Tottenham'ı 2-0'lık skorla geçti.

Ligde 37. hafta mücadelesi, bu akşamki Brighton-Liverpool maçıyla devam edecek.

Önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan eden 83 puanlı Liverpool ve ikinci sıradaki Arsenal (71), Şampiyonlar Ligi bileti aldı. "Devler Ligi"nin son üç bileti için Newcastle United (66), Chelsea (66), Aston Villa (66), bir maçı eksik Manchester City (65) ve Nottingham Forest (65) mücadele ediyor.

Southampton, Ipswich Town ve Leicester City'nin ise önceki haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.